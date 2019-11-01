На Косівщині етнотуристи зможуть завітати до «Хати-гражди»

У селі Яворів, що на Івано-Франківщині, планують побудувати «Хату-гражду» для збереження та популяризації культурної спадщини гуцулів.

Про це йшлося під час наради в Косівській райдержадміністрації, повідомляє відділ інформаційно-аналітичної роботи та правового забезпечення апарату РДА.

«Хата-гражда» – один із об’єктів мистецько-туристичного комплексу Яворівського центру народного мистецтва «Гуцульська гражда». Побудова «Хати-гражди» сприятиме збереженню, відродженню, розвитку і популяризації народних художніх промислів, розвитку етнотуризму, покращенню рівня життя майстрів та мешканців Яворова», – йдеться в повідомленні.

Під час наради було обговорено низку питань, серед яких і розроблення проектно-кошторисної документації об’єкта під назвою «Хата-гражда» та включення його до Стратегії розвитку Івано-Франківської області на 2021-2027 роки.

Варто зазначити, що гражда – це садиба, комплекс житлового будинку та господарських будівель, які утворюють замкнутий, зазвичай, прямокутний дворик. Такий тип забудови характерний, передусім, для Гуцульщини.