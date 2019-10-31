Туреччину цьогоріч відвідали понад 41 мільйон туристів

За період із січня до вересня включно Туреччину відвідали понад 41 млн іноземних гостей, доходи в галузі туризму за цей період становили понад 26 млрд доларів.

Про це йдеться у звіті Інституту статистики Туреччини, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Туристичний потік з-за кордону в третьому кварталі поточного року становив 21 млн 611 тис. 964 туристи, отриманий дохід – 14 млрд 31 млн 122 тис. доларів США», - зазначається у звіті.

Показник за три квартали поточного року становив 41 млн 18 тис. 701 турист, доходи – 26 млрд 634 млн 764 тис. доларів США.

Показник відвідуваності зріс на 14%, дохід – на 16%, як порівняти з показниками минулого року, а середній показник витрат туристів становив 649 доларів на людину.

Звіт за результатами 2019 року буде оприлюднено 31 січня 2020 року.