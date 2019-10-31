На Київщину з’їдуться реконструктори Другої світової

У Ворзелі, що на Київщині, цими вихідними відбудеться сьомий Фестиваль реконструкторів військових подій часів Другої світової війни.

Про це заявив директор музею історії та культури "Уваровський дім" Олександр Соколенко, повідомляє Бучанська міська рада на сторінці в Facebook.

"Традиційно у Ворзелі пройде Фестиваль реконструкторів військових подій часів Другої світової війни, цьогоріч вже сьомий. Цими вихідними до Ворзеля прибудуть понад 100 реконструкторів з Києва та області, Одеси, Житомира, Миколаївської, Херсонської областей", – йдеться в повідомленні.

Так, у неділю, 3 листопада, відбудеться масштабна реконструкція бою за визволення Ворзеля за участю військової техніки та урочистості біля монументів загиблим героям. Початок заходів – о 12.00.