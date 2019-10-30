Міжнародний форум індустрії туризму та гостинності у середу, 30 жовтня, розпочався у Львові. В його межах діє Міжнародна виставка «ТурЕКСПО».

Як повідомила пресслужба Львівської облдержадміністрації, в форумі беруть участь представники туристичних організацій із 19 областей та міст України, а також 9 країн, серед яких – Грузія, Болгарія, Литва, Словаччина, Чехія, Білорусь, Франція та Молдова.

«Львівщина має багато пропозицій щодо розвитку культурного туризму, окрім того, є велике зацікавлення у розвитку медичного туризму. Профільне управління облдержадміністрації активно працює у цьому напрямі, є партнери, які шукають нові ідеї. Впевнений, на цьому форумі ми спільно знайдемо нові можливості», – зазначив перший заступник голови ЛОДА Василь Лозинський.

Під час форуму вже відбулася панель «Медичний туризм на Львівщині: можливі вигоди та перешкоди для розвитку», де порушили питання актуальності та перспектив розвитку медичного туризму в області.

У Львові стартував міжнародний форум із туризму та гостинності / Фото: @LvivskaODA

У межах форуму презентували міжнародну виставку «ТурЕКСПО», де Львівщина представила свій туристичний потенціал на стенді Lviv Region. Також учасники мають змогу ознайомитись із бальнеологічними, гірськолижними курортами, еколокаціями, національними парками та історичними містами області.

Стенд виготовили в межах реалізації проекту «Cвіт карпатських розет – заходи зі збереження унікальності культури Карпат», який реалізується за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах програми транскордонного співробітництва Польща – Білорусь – Україна 2014-2020.

Львівський міжнародний форум індустрії туризму та гостинності триватиме до 1 листопада.