Столичний Телеолівець кличе на прогулянку лячними коридорами

У Київському телецентрі в середу ввечері, 30 жовтня, відбудеться квест-екскурсія "Темні сторони яскравих екранів".

Як повідомляється на сторінці заходу в Facebook, містична мандрівка зацікавить усіх поціновувачів свята Гелловін віком від 9 до 99 років.

"За переказами, на Гелловін душі померлих людей повертаються до своїх домівок, а разом з ними в світ людей проникає нечисть, і містичний хмарочос "Олівець" теж не обходять стороною. 30 жовтня о 19:00 запрошуємо в телецентр "Олівець" на жахливе і водночас веселе свято "нечистої сили". Будемо гуляти лячними коридорами, моторошними та до біса цікавими локаціями і разом збожеволіємо від нестерпної правди про телебачення", – йдеться в повідомленні.

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Тривалість квест-екскурсії – дві години. Квиток на захід обійдеться в 140 гривень для дорослих, 80 гривень – для дітей.

Зазначається, що кількість місць обмежена. Долучитися можна, заповнивши Google-форму.