British Airways відновлює рейси до Шарм-ель-Шейха після чотирирічної заборони - ЗМІ

Одна з найбільших європейських авіакомпаній British Airways заявила про відновлення польотів до єгипетського курортного міста Шарм-ель-Шейх.

Про це поінформували у міністерстві цивільної авіації Єгипту, передає Xinhua.

“Літак British Airways виконає перший рейс із Лондона до Шарм-ель-Шейха у грудні зі 168 пасажирами на борту”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в Єгипті в поновленні авіасполучення вбачають потужний поштовх для розвитку туризму, який є одним основних джерел надходження валюти до країни.

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Як повідомлялося, уряд Великої Британії чотири роки тому заборонив пасажирським літакам виконувати рейси до Шарм-ель-Шейха. Це рішення було ухвалено після того, як терористи ІДІЛ підірвали у жовтні 2015 року російський літак, що вилетів із тутешнього аеропорту. Британський уряд вирішив скасувати цю заборону тільки минулого тижня.