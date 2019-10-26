Відпочивальники Донеччини сплатили майже 2 мільйони туристичного збору

На Донеччині за 9 місяців 2019 року до місцевих бюджетів сплатили майже 2 мільйони гривень туристичного збору, що майже втричі перевищує аналогічний торішній показник.

Про це повідомила пресслужба Державної податкової служби у Донецькій області на сторінці в Facebook.

«Місцеві бюджети за 9 місяців 2019 року вже отримали майже втричі більше туристичного збору, або 1,9 млн гривень», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що лідером з наповнення місцевих бюджетів туристичним збором від початку року є Мангушський район (завдяки курортним зонам Азовського узбережжя) – 577,3 тис. гривень, далі йде Слов’янський район («зелений» туризм) – 548,8 тис. гривень та м. Краматорськ – 289,5 тис. гривень.

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Фіскали підкреслили, що туристичний потенціал Донецького регіону надзвичайний і ще не розкритий на всі 100%, область цікава як іноземним інвесторам, так і місцевим підприємствам.

Фото: mapio.net