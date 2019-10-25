Житомир влаштує фестиваль сиру та вина

У Житомирі вихідними, 26-27 жовтня, проведуть перший фестиваль сиру та вина.

Про це інформує Житомирська ОДА.

«Десятки виноробів та сироварів зі всієї України, яскраві фотозони, майстер-класи, конкурси, естафети та інші розваги для всієї сім’ї чекатимуть на першому в Житомирі фестивалі сиру та вина», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, на фестивалі будуть представлені понад 100 сортів вина та понад пів сотні видів сирів, як-от коров’ячі, овечі й козячі, тверді й м’які, «молоді» та витримані, солоні, копчені й пікантні, тягучі, крихкі та в розсолі.

Фестиваль відбуватиметься поблизу парковки торгово-розважального центру на вул. Київській, 77.