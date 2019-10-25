Авіакомпанії скасували сотні рейсів через страйк профспілок в Італії

У зв'язку з 24-годинним страйком італійських транспортних профспілок у п’ятницю, 25 жовтня, авіакомпанії скасували сотні рейсів.

Про це повідомляє The Local Italy.

«Оскільки італійські профспілки працівників транспорту підтвердили, що цілодобовий страйк "чорної п’ятниці" відбудеться на цьому тижні, авіакомпанії Alitalia та Easyjet почали скасовувати сотні міжнародних і внутрішніх рейсів», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Alitalia скасувала понад 200 рейсів до та з італійських аеропортів напередодні запланованої страйкової акції, яка розпочалася у четвер о 21:00 за місцевим часом.

Британська бюджетна авіакомпанія Easyjet заявила, що "очікує низки скасування та можливих затримок" через страйк профспілок. Пасажирам радять відстежувати стан рейсів на сайті авіакомпанії.

Водночас Ryanair повідомила занепокоєним пасажирам, що її рейси виконуватимуться відповідно до запланованого раніше графіка.

У страйку візьмуть участь працівники автомобільного, залізничного та повітряного транспорту, а також поромних служб та громадського транспорту в деяких містах.

Очікується, що Рим особливо постраждає від страйку, оскільки в п’ятницю там також протестуватимуть працівники громадського сектору, зокрема міської компанії з утилізації відходів Ama.

Протести працівників як державного, так і приватного сектора пов'язані з невдоволенням загальними умовами і оплатою праці.