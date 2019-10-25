В аеропорту Дохи з'явиться тропічний сад з водоспадом

У Міжнародному аеропорту "Хамад" столиці Катару розширять пасажирський термінал, що збільшить його пропускну спроможність і створить додаткові сервіси для пасажирів.

Як повідомляє avianews.com, в межах першого етапу між віддаленими галереями для посадки D і E зведуть будівлю, яка об'єднає їх в єдиний комплекс. Тут на площі 10 тисяч квадратних метрів розмістять критий тропічний сад і водойму з водоспадом площею 268 квадратних метрів. Висота стелі в цьому місці становитиме 85 метрів, а для створення особливого мікроклімату на даху встановлять спеціальне скло, що регулюватиме подавання сонячного світла.

Роботи стартують на початку 2020 року і завершаться до 2022 року. Додаткові площі збільшать пропускну спроможність термінала до 53 млн пасажирів на рік напередодні чемпіонату світу з футболу 2022 року, який пройде в Катарі.

Друга фаза розширення почнеться після 2022 року з будівництва продовження галерей D і E в протилежні сторони, що створить додаткові виходи на посадку і збільшить пропускну спроможність аеропорту до 60 млн пасажирів на рік.

Після реалізації проєкту в аеропорту "Хамад" відкриють 11 270 квадратних метрів площ для торгівлі та закладів громадського харчування, а також зал очікування підвищеного комфорту Al Mourjan lounge площею 9 тисяч квадратних метрів, з якого відкриватиметься краєвид тропічного саду.

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Для створення більш зручних умов для трансферних пасажирів в межах проєкту розширення в аеропорту з'явиться нова зона трансферу, яка допоможе зменшити час, необхідний для пересадки з рейсу на рейс.

Нині термінал в аеропорту "Хамад" має площу 600 тисяч квадратних метрів і почав роботу в 2014 році. Аеропорт є базовим для Qatar Airways, яка виконує щоденні рейси до Києва.