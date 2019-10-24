Укрзалізниця нагадала мандрівникам про перехід на зимовий час

В Укрзалізниці звернули увагу пасажирів на те, що з 27 жовтня поїзди на території України курсуватимуть за зимовим часом, і зауважили, що ці зміни вже внесено до залізничних квитків.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

"У зв’язку з переходом на зимовий час 27 жовтня 2019 року о 04:00 за київським часом стрілки годинника буде переведено на одну годину назад. У квитках на поїзди формування Укрзалізниці вказано вже відкоригований графік руху пасажирських та приміських поїздів", - йдеться в повідомленні.

Тож мандрівникам, які запланували поїздки на цей вихідний день, а також тим, хто зустрічатиме на вокзалі друзів або гостей у неділю, залізничники радять бути уважними та вчасно привести у відповідність час свого годинника.

Усі зміни були заздалегідь внесені та узгоджені з адміністраціями сусідніх країн, додали в Укрзалізниці.