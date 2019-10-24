Миколаївський аеропорт скасував рейс до Єгипту через туман

Миколаївський міжнародний аеропорт скасував єдиний чартерний рейс до курортного Єгипту і назад через погодні умови.

Це кореспонденту Укрінформу підтвердив директор аеропорту Федір Барна.

«Так, рейси 23 жовтня в Єгипет і назад скасовано через погодні умови», - сказав Барна.

Найближчий рейс до популярного курорту планується на 26 жовтня.

Як повідомляв Укрінформ, 26 грудня минулого року Миколаївський міжнародний аеропорт відкрив свій перший чартерний рейс до Шарм-ель-Шейха (Єгипет). Наразі це поки що єдиний рейс, який виконується постійно.