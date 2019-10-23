Laudamotion полетить із Херсона до Відня навесні

Австрійський лоукостер Laudamotion, що є "дочкою" ірландської авіакомпанії Ryanair, в березні почне виконувати польоти за маршрутом Відень – Херсон.

Відповідні рейси внесено до системи бронювання й на них відкрито продаж квитків на сайті материнської компанії, повідомляє avianews.com.

Зазначається, що перший рейс авіакомпанії Laudamotion Відень – Херсон відбудеться 30 березня 2020 року. Він виконуватиметься двічі на тиждень щопонеділка й щоп'ятниці.

Із Херсона виліт по понеділках буде о 18:15, приліт до Відня - о 19:20, по п'ятницях - о 21:50 і 22:55 відповідно. З Відня по понеділках борт вилітатиме о 14:45 і прилітатиме до Херсона о 17:50, по п'ятницях - о 18:20 і 21:25 відповідно.

Запуск продажу квитків стався наступного дня після того, як Wizz Air оголосив про відкриття шести маршрутів із Запоріжжя до Європи. Серед них є рейс Запоріжжя – Відень, який виконуватиметься з 29 березня 2020 року щочетверга й щонеділі.

Раніше Ryanair запустив продаж квитків на свій перший маршрут із Херсона до Кракова, який почне обслуговуватися з 17 грудня з частотою двічі на тиждень.