На новорічні свята YanAir запустить 12 додаткових авіарейсів до Грузії

У період новорічних свят авіакомпанія YanAir здійснить 12 додаткових авіарейсів з України до популярних грузинських міст Тбілісі та Батумі.

Про це повідомляє Travel Press Club у Facebook.

"Авіакомпанія YanAir оголосила про запуск 6 авіарейсів Київ – Батумі – Київ з 26 грудня до 5 січня 2020 року, а також 4 авіарейси Київ – Тбілісі – Київ. Також авіакомпанія здійснить 2 авіарейси з Харкова до Батумі. Вартість квитків за промотарифом з Києва до Тбілісі у цей період становить 6 000 гривень, а з Києва до Батумі – 4 860 гривень в обидві сторони (до вартості включено багаж та харчування на борту)", – йдеться в повідомленні.

За словами комерційного директора YanAir Тараса Стригуненка, для туристів ці рейси матимуть ідеальний час вильоту з Києва (аеропорт "Бориспіль") – о 07:30. Зворотні вильоти з Тбілісі о 13:20, з Батумі – о 20:30.

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"Вже другий рік поспіль у Батумі під час новорічних свят температура сягає +18-20 градусів, а в горах за 90 кілометрів від міста вже можна кататися на лижах, тому впевнений, що додаткові авіарейси будуть популярними серед українських туристів", - зазначив Стригуненко.

За даними Департаменту туризму і курортів Аджарії, цьогоріч у регіоні очікується збільшення українських туристів на 25-28%, як порівняти з 2018 роком. Україна за підсумками року увійде до п'ятірки країн, звідки прибуває найбільше туристів до Батумі.