Миколаївщина кличе на Туристичну майстерню

На Миколаївщині 14-15 листопада проводитимуть Туристичну майстерню, на якій планують презентувати цікаві локації різних областей України.

Про це повідомляє департамент туризму та курортів Херсонської ОДА.

"14-15 листопада 2019 року Миколаївщина запрошує на Туристичну майстерню. Вона проводиться з метою популяризації туристичних можливостей регіонів та міст України, активізації розвитку внутрішнього туризму, обміну досвідом у створенні та презентації найкращих туристичних продуктів і проектів", - йдеться в повідомленні.

До участі в заході запрошують представників структурних підрозділів з питань туризму обласних державних адміністрацій та міських рад, керівників обласних та місцевих туристичних інформаційних центрів, суб`єктів туристичної діяльності, громадських активістів, які працюють у сфері розвитку туризму.

Про участь у Туристичній майстерні організатори просять повідомити управлінню молоді та спорту Миколаївської обласної державної адміністрації до 5 листопада.