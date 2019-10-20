На Рівненщині планують створити туристичний хаб

Тараканівський форт на Рівненщині має стати основою створення в регіоні туристичного хабу, який допоможе перетворити область на край вихідного дня.

Про це заявив голова Рівненської ОДА Віталій Коваль під час робочої поїздки на Дубенщину, повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Тараканівський форт – це місце, де знімають фільми, потужний туристичний магніт. Проте без належного догляду і розвитку. Ми хочемо це змінити. Поспілкувався з Міноборони, вони готові віддати Тараканівський форт на баланс області із ділянкою 8,68 га для облаштування туристичної інфраструктури – парковки, каси, маршрути, готелі, заклади харчування», – зауважив Коваль.

За його словами, Тараканівський форт – важливий елемент на шляху до створення на Рівненщині туристичного хабу.

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Побудований у 1890 році, Тараканівський форт із 1957 року перебуває на балансі Міноборони. Територія довкола об'єкта займає 64 га, з яких сама споруда – майже 5 га. Наразі проблема полягає в тому, що на землі Міністерства не можна облаштовувати інфраструктуру й, відповідно, розвивати форт як туристично привабливе місце.

«Тараканівський форт щодня відвідують у середньому 15 автобусів, навіть у будні тут безліч автомобілів з туристами. За підрахунками – це майже 200 тисяч відвідувачів на рік. Якщо кожен з них придбає квиток – бюджет Рівненщини отримає суттєве наповнення. Не кажучи про привабливий імідж нашого краю», – зазначив голова ОДА.