Грецькі мотиви й виступи лемків: на Прикарпатті влаштують "Вулик культур"

У селищі Вигода Івано-Франківської області в суботу, 19 жовтня, відбудеться фестиваль різноманіття "Вулик культур", на якому виступатимуть як місцеві гурти, так і гості здалеку.

Як повідомляє пресслужба Федерації грецьких товариств України, "родзинкою" свята буде виступ грецького фольклорного ансамблю пісні й танцю "Сартанські самоцвіти", який приїде з Маріуполя Донецької області.

У репертуарі артистів – старовинні мелодії, народні пісні й танці, а також сучасні твори румейських поетів та музикантів. Крім гастролей Україною, ансамбль не раз виступав у Греції, на Кіпрі, у Грузії. У Вигоді "Сартанські самоцвіти" виконають грецькі пісні й танці, а також три пісні українською мовою.

Представити культуру словацьких національних меншин в Україні приїдуть артисти з закарпатського села Кам’яниця.

Захід розпочнеться о 14:00 на площі біля з’єднання річок Свічі та Мізунки.

На фестивалі глядачі зможуть побачити танці й пісні народів світу від студентів франківського медуніверситету з Туреччини, Марокко, Нігерії та Індії. Крім того, виступатимуть місцеві гурти, які покажуть творчість етнічних меншин краю: народний аматорський хор "Прикарпатські самоцвіти" з Вигоди, ансамбль танцю "Перла" суботньо-недільної школи при римо-католицькій парафії, ансамбль народної музики "Карпатські музики", народний лемківський ансамбль "Відгомін Бескидів" з Долини.

День завершиться рок-концертом від франківського гурту "КораЛЛі" й дискотекою.

Фестиваль організовують ГО "Молода Просвіта Прикарпаття" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у партнерстві з Вигодською об'єднаною територіальною громадою.