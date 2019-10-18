Грецькі мотиви й виступи лемків: на Прикарпатті влаштують "Вулик культур"
Як повідомляє пресслужба Федерації грецьких товариств України, "родзинкою" свята буде виступ грецького фольклорного ансамблю пісні й танцю "Сартанські самоцвіти", який приїде з Маріуполя Донецької області.
У репертуарі артистів – старовинні мелодії, народні пісні й танці, а також сучасні твори румейських поетів та музикантів. Крім гастролей Україною, ансамбль не раз виступав у Греції, на Кіпрі, у Грузії. У Вигоді "Сартанські самоцвіти" виконають грецькі пісні й танці, а також три пісні українською мовою.
Представити культуру словацьких національних меншин в Україні приїдуть артисти з закарпатського села Кам’яниця.
Захід розпочнеться о 14:00 на площі біля з’єднання річок Свічі та Мізунки.
На фестивалі глядачі зможуть побачити танці й пісні народів світу від студентів франківського медуніверситету з Туреччини, Марокко, Нігерії та Індії. Крім того, виступатимуть місцеві гурти, які покажуть творчість етнічних меншин краю: народний аматорський хор "Прикарпатські самоцвіти" з Вигоди, ансамбль танцю "Перла" суботньо-недільної школи при римо-католицькій парафії, ансамбль народної музики "Карпатські музики", народний лемківський ансамбль "Відгомін Бескидів" з Долини.
День завершиться рок-концертом від франківського гурту "КораЛЛі" й дискотекою.
Фестиваль організовують ГО "Молода Просвіта Прикарпаття" за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) у партнерстві з Вигодською об'єднаною територіальною громадою.