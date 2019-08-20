На Донеччині влаштують профорієнтаційний етнофестиваль зеленого туризму

У Слов’янському районі пройде етнофестиваль "Зелений туризм Донеччини", який буде організований у форматі квесту.

Про це повідомляється на сайті Донецької ОДА.

"21 серпня 2019 року з 11 до 15 год. Донецька обласна служба зайнятості проведе етнофест "Зелений туризм Донеччини" у селищі Маяки Слов’янського району. Розвиток зеленого туризму є одним з пріоритетних завдань служби зайнятості, і це перспективний напрямок підприємництва в сільській місцевості», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей тематичний етнофест сприятиме формуванню у підлітків комунікативних навичок, етнокультури й національної свідомості. Інтерактивні локації допоможуть більше дізнатися про туристичні професії і визначитися з майбутньою професійною діяльністю.

До заходу долучаться Благодійна організація "Благодійний фонд "Карітас", ГО "Пластовий-скаутський молодіжний центр Донеччини "Східна Брама", власник "Етносадиби" підприємець Геннадій Киркач, голова Маяцької сільської ради Едуард Стукало, власниця керамічного виробництва Інна Павленко, художниця-дизайнерка Наталя Єрмолаєва.

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Фест організований у форматі квесту, згідно якого команди відвідають шість локацій. Кожна платформа пропонуватиме майстеркласи з виготовлення гончарних виробів, плетіння ляльок-мотанок та етнооберегів, розмальовки дерев’яних фігурок. Художниця навчить дітей елементам живопису за народними мотивами, а власник етносадиби проведе етнографічну екскурсію і познайомить гостей з українським стародавнім побутом та культурою. Профорієнтаційна локація служби зайнятості пропонуватиме інтелектуальні ігри.

Друга половина фестивалю запланована активною - підлітки долучаться до спортивних ігор, візьмуть участь у танцювальному флешмобі й сплаві по Сіверському Донцю на байдарках і плотах.

Фото: ulitka.info