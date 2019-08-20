Запорізька авіакомпанія попередила про скасування рейсів

Авіакомпанія "Мотор Січ" знизить частоту виконання рейсів між Києвом та Одесою.

Про скасування рейсів перевізник повідомив на офіційному сайті.

"На період виконання рейсів з Київського аеропорту "Бориспіль" авіакомпанія "Мотор Січ" знизить частоту виконання рейсів між Києвом і Одесою", - йдеться в повідомленні.

У період з 2 до 12 вересня (включно) 2019 р. виконуватимуться рейси:

- М9 253 Одеса - Київ (Бориспіль), виліт з Одеси о 07.40, прибуття в Бориспіль о 09.00. Рейс виконуватиметься в понеділок, вівторок, середу, четвер і п'ятницю;

- М9 252 Київ (Бориспіль) - Одеса, виліт з Борисполя о 19.50, прибуття до Одеси о 21.10. Рейс виконуватиметься в понеділок, вівторок, середу, четвер і п'ятницю;

- М9 255 Одеса - Київ (Бориспіль), виліт з Одеси о 08.50, прибуття в Бориспіль о 10.10. Рейс виконуватиметься в суботу;

- М9 258 Київ (Бориспіль) - Одеса, виліт з Борисполя о 20.40, прибуття до Одеси о 22.00. Рейс виконуватиметься в неділю.

Також повідомляється, що з 2 до 12 вересня 2019 р. скасовано регулярні рейси: М9 251 Одеса - Київ (Бориспіль), М9 254 Київ (Бориспіль) - Одеса.

7 вересня 2019 р. скасовані рейси: М9 245 Одеса - Київ (Бориспіль), М9 246 і М9 256 Київ (Бориспіль) - Одеса.

8 вересня 2019 р. скасовані рейси: М9 247 і М9 257 Одеса - Київ (Бориспіль), М9 248 Київ (Бориспіль) - Одеса.

В авіакомпанії зазначають, що пасажирів скасованого рейсу М9 251 пересадили на рейси М9 253 Одеса - Київ (Бориспіль), а М9 254 – на рейси М9 252 Київ (Бориспіль) - Одеса.

Авіакомпанія приносить вибачення за завдані незручності.

Як раніше повідомлялося, МАУ, LOT і Turkish Airlines скасовують рейси до Запоріжжя.

На період з 2 вересня до 15 жовтня Міжнародний аеропорт Запоріжжя закривається через ремонт злітно-посадкової смуги.