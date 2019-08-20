Запорізька авіакомпанія попередила про скасування рейсів

Запорізька авіакомпанія попередила про скасування рейсів

Укрінформ
Авіакомпанія "Мотор Січ" знизить частоту виконання рейсів між Києвом та Одесою.

Про скасування рейсів перевізник повідомив на офіційному сайті.

"На період виконання рейсів з Київського аеропорту "Бориспіль" авіакомпанія "Мотор Січ" знизить частоту виконання рейсів між Києвом і Одесою", - йдеться в повідомленні.

У період з 2 до 12 вересня (включно) 2019 р. виконуватимуться рейси:

- М9 253 Одеса - Київ (Бориспіль), виліт з Одеси о 07.40, прибуття в Бориспіль о 09.00. Рейс виконуватиметься в понеділок, вівторок, середу, четвер і п'ятницю;

- М9 252 Київ (Бориспіль) - Одеса, виліт з Борисполя о 19.50, прибуття до Одеси о 21.10. Рейс виконуватиметься в понеділок, вівторок, середу, четвер і п'ятницю;

- М9 255 Одеса - Київ (Бориспіль), виліт з Одеси о 08.50, прибуття в Бориспіль о 10.10. Рейс виконуватиметься в суботу;

- М9 258 Київ (Бориспіль) - Одеса, виліт з Борисполя о 20.40, прибуття до Одеси о 22.00. Рейс виконуватиметься в неділю.

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Також повідомляється, що з 2 до 12 вересня 2019 р. скасовано регулярні рейси: М9 251 Одеса - Київ (Бориспіль), М9 254 Київ (Бориспіль) - Одеса.

7 вересня 2019 р. скасовані рейси: М9 245 Одеса - Київ (Бориспіль), М9 246 і М9 256 Київ (Бориспіль) - Одеса.

8 вересня 2019 р. скасовані рейси: М9 247 і М9 257 Одеса - Київ (Бориспіль), М9 248 Київ (Бориспіль) - Одеса.

В авіакомпанії зазначають, що пасажирів скасованого рейсу М9 251 пересадили на рейси М9 253 Одеса - Київ (Бориспіль),  а М9 254 – на рейси М9 252 Київ (Бориспіль) - Одеса.

Авіакомпанія приносить вибачення за завдані незручності.

Як раніше повідомлялося, МАУ, LOT і Turkish Airlines скасовують рейси до Запоріжжя.

На період з 2 вересня до 15 жовтня Міжнародний аеропорт Запоріжжя закривається через ремонт злітно-посадкової смуги.

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