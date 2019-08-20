Водоспади й корали: до Чернелицького замку прокладуть новий екомаршрут

У Дністровському регіональному ландшафтному парку, що на Івано-Франківщині, розпочали прокладання та знакування нового майже 8-кілометрового туристичного маршруту з села Хмелева до Чернелицького замку.

Про це повідомив директор КП "Дністровський регіональний ландшафтний парк імені Сергія Дідича" Михайло Ковтун на сторінці в Facebook.

"Ми натикаємось на цікаві знахідки. Ось і сьогодні, досліджуючи околиці села Хмелева та селища Чернелиця (проектуємо новий екомаршрут), крім цікавих видів флори, оглянули залишки двох дотів часів Першої світової війни, цікаві геологічні відслонення, закам’янілі рештки живих організмів, красивий водоспад, травертинові брили, які вода скотила струмком під час минулорічного паводку, та багато чого іншого. Крім того, берег річки Дністер тут цікавий для рибалок-любителів, орнітологів та простих "туристів-матрасників", – написав Ковтун.

Як розповів директор Дністровського регіонального ландшафтного парку імені Сергія Дідича виданню "КУРС", новий пішохідний маршрут завдовжки 7,5 км має поєднати центр села Хмелева із Чернелицьким замком. Він пройде повз криївку УПА в Хмелевій та 2 доти часів Другої світової війни, через два водоспади та унікальні відслонення вздовж струмка. У ньому знайшли скам’янілі рештки коралів та уламки з відбитками доісторичних мушель.

Маршрут "Хмелева – Чернелицький замок" облаштовують спільно з управлінням туризму Івано-Франківської ОДА. Планували стартувати в травні, але завадили дощі. Крім того, паводок підмив частину дороги – і на цей час на маршруті потрібно укріпити дві ділянки та поставити три містки.

"Цьогоріч ми встигнемо розчистити стежку, промаркувати і прознакувати маршрут. Разом із лісниками Чернелицького лісництва чистимо маршрут від повалених дерев та чарагників, нанесеного водою сміття", - додав Михайло Ковтун.

Повноцінне відкриття цього маршруту для туристів планують з весни наступного року.

Паралельно завершують маршрут "Покутський равлик" – на равликову ферму в селі Копачинці. Це 25-кілометровий маршрут з Незвиська до Хмелевої у Дністровському каньйоні. До кінця року планують звести туристичний притулок для тих, хто його обере.

"Маршрут досить довгий, і притулок дозволить туристам поділити його навпіл та зупинитися на перепочинок", – пояснив Ковтун.

Цей маршут також доволі мальовничий – він спускається у глибокий яр і проходить повз 9 водоспадів.

За словами Михайла Ковтуна, пішохідні маршрути в Дністровському каньйоні дають змогу урізноманітнити програми сплавів і познайомити гостей із інших областей з унікальною природою Дністра та історією довколишніх земель.

Фото: Михайло Ковтун / Facebook