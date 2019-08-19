Туристам запропонували подорож Дніпром навколо Хортиці

У Національному заповіднику "Хортиця", що в Запоріжжі, презентували екскурсійний маршрут "Хвилями Дніпра".

Як розповів завідувач відділу науково-просвітницької роботи Національного заповідника "Хортиця" Сергій Дударенко, ідею зробити туристичний маршрут навколо Хортиці під егідою національного заповідника запропонували власники теплохода "Лагуна", а вчені підтримали цю ініціативу, повідомляє "UA: Запоріжжя".

"Ми хочемо спробувати цей маршрут, як він буде працювати, який це матиме вигляд, і, можливо, запустити його на регулярній основі. Сьогодні стартовий виїзд, презентаційний, можна сказати, це робоча зустріч. І таким чином ще раз підкреслити, що Хортиця – це не тільки Запорізька Січ, не тільки козаки, а набагато ширше поняття. І краще зрозуміти Хортицю можна, побачивши її або з висоти пташиного польоту, або обігнувши навколо по Дніпру", – прокоментував Дударенко під час презентації.

Вперше теплохід "Лагуна", ще під назвою "Світанок", був спущений на воду 1975 року, а в 2019-му його капітально відремонтували, замінили всі вузли й агрегати, обшивку, вікна, комунікації. Відтепер судно здійснюватиме екскурсійні маршрути навколо Хортиці. Його максимальна швидкість – 25 км на годину. Пасажиромісткість – понад 150 осіб.

"У нас є кают-компанії, телевізор, можемо показувати передачі про острів Хортиця. Чудовий салон, є всі побутові зручності. Все сучасне, як вдома. Ми самі його сприймаємо як наш будинок. Тому завжди раді гостям, у нас чисто і красиво", – розповів помічник капітана теплохода "Лагуна" Сергій Бубела.

На "Лагуні", крім команди, буде штат гідів, які запропонують мандрівникам тематичні екскурсії.

Регулярний графік перевезень поки не розроблений, судно відправлятиметься в рейс на замовлення для туристичних груп. Вартість маршруту – 150 гривень, для пільгових категорій населення – пенсіонерів, інвалідів, дітей молодшого дошкільного віку, учасників АТО/ООС – передбачена система знижок.

Фото: UA: Запоріжжя