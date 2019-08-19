Послугами Azur Air Ukraine скористався мільйонний пасажир

Авіакомпанія Azur Air Ukraine в серпні перевезла мільйонного пасажира.

Про це повідомляється на сайті перевізника.

"Авіакомпанії Azur Air Ukraine підкорилася ще одна нова висота. У серпні нашим літаком було перевезено мільйонного пасажира. Це населення невеликої європейської країни, на кшталт Кіпру, або подвійна кількість мешканців Мальти. Звісно, це не причина розслаблятися, оскільки найкращий спосіб віддячити пасажирам за довіру – розвиватися й надалі", - йдеться в публікації.

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Як повідомляв Укрінформ, у липні Державна авіаційна служба України надала права авіакомпанії "Azur Air Ukraine" на експлуатацію повітряних ліній за 7 напрямками: з Одеси до Даламана й Бодрума (Турецька Республіка), зі Львова й Харкова до Бодрума, а також з Києва до Ла-Романи (Домініканська Республіка), Варадеро (Республіка Куба) й Бангкока (Королівство Таїланд).