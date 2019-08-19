На Черкащині реставрували 200-літній вітряк, пошкоджений негодою

Звенигородські лісівники реставрували пошкоджений негодою двохсотлітній вітряк на батьківщині Тараса Шевченка — єдиний з 28, які діяли у Кирилівці за часів дитинства поета.

Про це повідомляє пресслужба Черкаського обласного управління лісового та мисливського господарства.

"Між селами Шевченкове і Будище Звенигородського району височить велетень-вітряк – єдиний, що зберігся із двадцяти восьми, які діяли у Керелівці за часів дитинства Тараса Шевченка. Навесні цього року негодою було пошкоджено вітрила млина, якому, за словами фахівців, вже понад 200 років. Звенигородські лісівники відгукнулися на прохання про допомогу та відновили історичну пам’ятку, яка має надважливе значення в культурно-історичному надбанні краю", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що лісівники відремонтували два пошкоджених вітрила та реставрували два інших.

За словами генерального директора Національного заповідника "Батьківщина Тараса Шевченка" Людмили Шевченко, вітряк — надзвичайно важливий об’єкт, що наближає нас до часів життя відомого поета. Окрім того, він надає можливість більш детально розповідати екскурсантам про ремесло, яке на сьогодні вже втрачено.

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"Тож ми раді, що і місцеве населення, й відвідувачі нашого краю матимуть змогу бачити відновлений вітряк – за це щира подяка звенигородським лісівникам", – зазначила директор.

Фото: lis-ck.gov.ua