У вагонах стокгольмського метро встановлять камери спостереження
Укрінформ
У вагонах метро в Стокгольмі найближчим часом встановлять камери спостереження – з безпекових міркувань.
Про це повідомляє The Local.
«Вагони метро у Стокгольмі невдовзі будуть постійно контролювати за допомогою CCTV камер, які встановлюють всередині. Встановлення камер у поїздах повинне полегшити пошук осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та сприяти наданню допомоги пасажирам у разі потреби», - йдеться в повідомленні.
Як відомо, нині камери спостереження встановлені на платформах станцій всієї мережі метро у шведській столиці, і це вже, як стверджує місцева влада, допомогло співробітникам служби безпеки. Зменшився й рівень злочинності.
Камери в усіх вагонах, яких загалом 271, будуть безпосередньо пов'язані з центром безпеки громадського транспорту Стокгольма.