У вагонах стокгольмського метро встановлять камери спостереження

У вагонах метро в Стокгольмі найближчим часом встановлять камери спостереження – з безпекових міркувань.

Про це повідомляє The Local.

«Вагони метро у Стокгольмі невдовзі будуть постійно контролювати за допомогою CCTV камер, які встановлюють всередині. Встановлення камер у поїздах повинне полегшити пошук осіб, підозрюваних у вчиненні злочину, та сприяти наданню допомоги пасажирам у разі потреби», - йдеться в повідомленні.

Як відомо, нині камери спостереження встановлені на платформах станцій всієї мережі метро у шведській столиці, і це вже, як стверджує місцева влада, допомогло співробітникам служби безпеки. Зменшився й рівень злочинності.

Камери в усіх вагонах, яких загалом 271, будуть безпосередньо пов'язані з центром безпеки громадського транспорту Стокгольма.