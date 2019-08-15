Львів готує 30-го «Золотого лева»

У Львові тривають приготування до 30-го Міжнародного театрального фестивалю «Золотий лев».

Про це повідомляє пресслужба Львівської міськради.

«Міжнародний театральний фестиваль «Золотий лев» святкує свій 30-річний ювілей. Цього року захід відбудеться з 28 вересня до 6 жовтня», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що з нагоди ювілею фестиваль буде об'єднаним за жанрами сценічного та вуличного мистецтва. В його межах будуть представлені вистави світових режисерів, формування яких починалося саме з «Золотого лева».

«Оскільки фестивалю виповнюється 30 років, можна буде побачити багато нових, яскравих, мистецьких сценічних та вуличних вистав з різних країн світу. Традиційно фестиваль відкриється урочистою карнавальною ходою. Вперше фестиваль буде об’єднаний за жанрами вулиці і сцени, будуть привезені останні прем’єри відомих режисерів, формування яких, як митців, відбувалося саме на нашому фестивалі. Зокрема, це – Єжи Зонь (Польща), Аттіла Віднянський (Угорщина), Автанділ Варсімашвілі (Грузія), Станіслав Мойсеєв (Україна), Дмитро Богомазов (Україна) та інші», — зазначають організатори.