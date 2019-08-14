Факельна хода та інквізиція: Кам’янець перенесе туристів до середньовіччя

Кам’янець-Подільська фортеця запрошує шанувальників середньовічної культури 16-18 серпня долучитися до одразу двох заходів, що відбуватимуться на її території.

Про це повідомляє Кам'янець-Подільська міськрада.

"16-18 серпня в Кам’янці-Подільському одночасно відбудуться мотофестиваль у середньовічному стилі Dark Ages і середньовічний фестиваль-ярмарок Forpost Medieval Market. Організатори триденного байкерського свята обіцяють для всіх гостей і жителів міста середньовічну програму, ярмарок, факельну карнавальну ходу та… інквізицію. Усе відбуватиметься на території Старої фортеці", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що на сцену фестивалю вийдуть гурти не лише з України, а й з-за кордону: Lity Taler, Galsi Band, "Яppa", Green Blaze, Shamrоcks, Singging Fluite, Blackbarry Beat, Vera Brener, Danil Menestrel.

Одночасно на території Старого замку і Старого міста проходитиме ярмарок майстрів хендмейду від Forpost Medieval Festival.

Також у програмі – майстер-класи з традиційних ремесел, лицарський турнір, карнавальна хода, концертна програма, квест-ігри для дорослих та дітей.

Для всіх відвідувачів фесту буде організовано численні фотозони, конкурси, атракціони, екскурсії та лекції з історії, пригощання вуличною їжею. Доповнять програму середньовічна вулична музика й театр. Автентичності заходу додасть середньовічне містечко.

Відвідування фестивалю - безкоштовне. Вхід на локації, що знаходяться на території об`єктів музею-заповідника, відбувається за відповідно встановленою музеєм платою.