Туристів-меломанів чекають на фестивалі в Дністровському каньйоні

Туристів-меломанів чекають на фестивалі в Дністровському каньйоні

Укрінформ
У місті Заліщики, розташованому на території Дністровського каньйону, найближчими вихідними проведуть масштабний музичний фестиваль.

Про це повідомляють організатори дводенної музичної імпрези на сторінці в Facebook.

«17-18 серпня цього року у Заліщиках відбудеться фестиваль сучасної камерно-інструментальної, симфонічної музики та мистецтва InStrum Fest. Захід відбудеться у партнерстві з Представництвом ЄС в Україні. Мета фестивалю – відродження туристичного та культурного потенціалу міста», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в програмі заходу - майстер-класи, ігри, кінопокази, літературний майданчик, сплави Дністром, екскурсії.

Буде й, власне, музична частина: виступи піаніста-віртуоза Євгена Хмари, симфонічно-рокового оркестру Brevis, кавер-дуету Double Blast, барабанне мистецтво від DrumArt, симфонічний рок від ROCKOKO, неокласика від композитора та піаніста Єгора Грушина та виступи багатьох інших виконавців.

Спеціально до фестивалю в місті презентуватимуть «Креативну територію ЄС», де кожен охочий зможе поєднати приємне та корисне: дізнатися більше про європейські цінності та культуру, відпочити у зірковому наметі на м’яких пуфах, зробити селфі в спеціальній фотозоні ЄС, а на дітей чекатимуть творчі активності.

Читайте також: Український скрипаль зіграв на знаментій скелі над прірвою у Норвегії

Креативна територія ЄС буде відкрита для відвідувачів на міському стадіоні «Дністер». Відвідувачі InStrum Fest також можуть забронювати трансфер з Чернівців, Тернополя та Києва. Квитки та детальна інформація на сайті організаторів.

Довідково. Заліщики – мальовниче місто, з трьох сторін огорнуте водами Дністра. Це єдине місто в західних областях України з лагідним середземноморським кліматом. Однак територія, де розкинулось тепер місто, була заселена значно раніше: під час розкопок були знайдені предмети й захоронення часів пізнього палеоліту, трипільської, липицької, ранньослов’янської та давньоруської культур.

Читайте також: День міста Сновськ відзначив масштабним рок-фестивалем та "Гарбузовим бумом"

Унікальна панорама міста, теплий клімат, Дністровські береги та крутосхили роблять Заліщики привабливими для мандрівників. Будучи серцем Дністровського каньйону, місто оточене мальовничими схилами, береги Дністра – чудове місце для відпочинку та фотосесій.

Заліщики розташовані за 50 км від Чернівців, за 110 км від Івано-Франківська, за 120 км від Кам’янця-Подільського та за 125 км від Тернополя, що досить зручно для туристів з усієї України, яких тут чекають найближчими вихідними на фестивалі сучасної камерно-інструментальної, симфонічної музики та мистецтва InStrum Fest.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-