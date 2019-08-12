Туристів-меломанів чекають на фестивалі в Дністровському каньйоні

У місті Заліщики, розташованому на території Дністровського каньйону, найближчими вихідними проведуть масштабний музичний фестиваль.

Про це повідомляють організатори дводенної музичної імпрези на сторінці в Facebook.

«17-18 серпня цього року у Заліщиках відбудеться фестиваль сучасної камерно-інструментальної, симфонічної музики та мистецтва InStrum Fest. Захід відбудеться у партнерстві з Представництвом ЄС в Україні. Мета фестивалю – відродження туристичного та культурного потенціалу міста», - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що в програмі заходу - майстер-класи, ігри, кінопокази, літературний майданчик, сплави Дністром, екскурсії.

Буде й, власне, музична частина: виступи піаніста-віртуоза Євгена Хмари, симфонічно-рокового оркестру Brevis, кавер-дуету Double Blast, барабанне мистецтво від DrumArt, симфонічний рок від ROCKOKO, неокласика від композитора та піаніста Єгора Грушина та виступи багатьох інших виконавців.

Спеціально до фестивалю в місті презентуватимуть «Креативну територію ЄС», де кожен охочий зможе поєднати приємне та корисне: дізнатися більше про європейські цінності та культуру, відпочити у зірковому наметі на м’яких пуфах, зробити селфі в спеціальній фотозоні ЄС, а на дітей чекатимуть творчі активності.

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Креативна територія ЄС буде відкрита для відвідувачів на міському стадіоні «Дністер». Відвідувачі InStrum Fest також можуть забронювати трансфер з Чернівців, Тернополя та Києва. Квитки та детальна інформація на сайті організаторів.

Довідково. Заліщики – мальовниче місто, з трьох сторін огорнуте водами Дністра. Це єдине місто в західних областях України з лагідним середземноморським кліматом. Однак територія, де розкинулось тепер місто, була заселена значно раніше: під час розкопок були знайдені предмети й захоронення часів пізнього палеоліту, трипільської, липицької, ранньослов’янської та давньоруської культур.

Унікальна панорама міста, теплий клімат, Дністровські береги та крутосхили роблять Заліщики привабливими для мандрівників. Будучи серцем Дністровського каньйону, місто оточене мальовничими схилами, береги Дністра – чудове місце для відпочинку та фотосесій.

Заліщики розташовані за 50 км від Чернівців, за 110 км від Івано-Франківська, за 120 км від Кам’янця-Подільського та за 125 км від Тернополя, що досить зручно для туристів з усієї України, яких тут чекають найближчими вихідними на фестивалі сучасної камерно-інструментальної, симфонічної музики та мистецтва InStrum Fest.