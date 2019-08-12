У Вінниці запрацювала школа гіда

У понеділок розпочала роботу «Школа вінницького гіда».

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків із громадськістю Вінницької міської ради.

«Сьогодні, 12 серпня, у хабі «Місто змістів» розпочала роботу Школа вінницького гіда. Проєкт має на меті підвищення кваліфікації гідів та створення унікальної туристичної пропозиції. Протягом п’яти днів 30 учасників пройдуть цикл тренінгів, лекцій та майстер-класів із методики підготовки та апробації туристичних маршрутів, історії Вінниці, основ розвитку власного підприємництва», - йдеться в повідомленні.

Згідно з повідомленням, лекторами «Школи вінницького гіда» будуть місцеві історики, маркетологи, а також відомі гіди-практики зі Львова, Одеси та інших міст.

У вересні в межах проєкту буде організовано «Майстерню міських екскурсій», в ході якої учасники розроблятимуть унікальні екскурсійні маршрути для формування туристичної привабливості міста. А завершальним етапом стане акредитація гідів. Учасники «Школи вінницького гіда» презентують свої портфоліо фаховій акредитаційній комісії й, у разі схвалення, отримають рекомендаційні бейджі. Механізм сертифікації гідів, напрацьований в межах реалізації проєкту, застосовуватиметься й після його реалізації.

«Школу вінницького гіда» впроваджує громадська організація «Вінницьке історичне товариство» за підтримки Вінницької міської ради в межах програми соціально-культурних проектів у партнерстві з департаментом маркетингу міста та туризму, КП «Центр історії Вінниці», громадською організацією «Подільська спадщина», Всеукраїнською асоціацією гідів.