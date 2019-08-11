У Більському городищі на Полтавщині відкрили локації для туристів

На окремих ділянках археологічних розкопок на території древнього Більського городища у Котелевському районі на Полтавщині відкрили пізнавально-історичні локації для туристів.

Про це повідомляє Укрінформ.

На світлинах представлена локація з одним з поховань і реконструйована землянка VI століття до н.е. Західного укріплення Більського городища.

Археологічні розкопки Більського городища / Фото: Сергій Пустовіт, Укрінформ

Більське городище - найбільше у Європі поселення скіфського періоду кінця VIII - початку III століть до н.е. Воно майже уп'ятеро більше за древній Вавілон, його площа становить 4400 гектарів, а захисні вали простягаються на 40 кілометрів.

Археологічні розкопки на території Більського городища тривають уже понад 100 років