У Швеції можна безкоштовно пожити на приватному острові

У Швеції запрошують креативних людей з усього світу безкоштовно тиждень пожити на приватному острові.

Ideas Island (Острів ідей) розташовано поблизу Стокгольма, повідомляє Lonely Planet.

Власник будинку – автор і публічний спікер Фредрік Гарен – пропонує своїм гостям мешкати як на самоті, так і взяти з собою до п’яти друзів. Провести на острові можна тиждень, або й більше (якщо вдасться переконати господаря, що перетворення вашої ідеї на шедевр вимагає більше часу).

"Ми хочемо створити сприятливе середовище для втілення великих ідей у життя. Усі ми знаємо, що по-справжньому хороші ідеї приходять, коли ми на самоті та розслаблені, коли ми близькі до природи і в гармонії зі всесвітом", – йдеться на сайті проєкту.

Заплатити доведеться лише за квитки до Стокгольма й продукти харчування. Також за бажанням можна пожертвувати кошти на благодійність.

Острів відкритий для відвідувачів з травня до вересеня. Цьогоріч графік відвідувань на весь період вже розписано, але можна подати заявку на 2020 рік. Для цього треба лише заповнити форму на сайті проекту та чекати лютий-березень, коли оголосять імена переможців.

Фото: Ideas Island