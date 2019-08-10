Круїзним лайнерам заборонили заходити в історичний центр Венеції

Влада Венеції ввела заборону на входження круїзних лайнерів в історичний центр міста на тлі інциденту з «MSC Opera» у червні 2019 року.

Про це повідомляє газета Express.

«Жителі Венеції впродовж багатьох років виступали за заборону круїзних лайнерів, які руйнують фундаменти будинків і заполоняють собою канали. Тепер швартування суден у місті заборонене», — пише видання.

Радикальні заходи прийняті після інциденту з лайнером «MSC Opera» у червні 2019 року. Тоді гігантське судно зіткнулося з туристичним двопалубним кораблем і врізалося у причал, внаслідок чого постраждали п'ятеро людей.

«Тепер круїзні лайнери поступово будуть відходити від маршрутів, що включають відвідування Венеції. До 2020 року третина судів буде швартуватися у віддалених від міста портах. У майбутньому для лайнерів побудують новий порт, місце для якого виберуть жителі», — відзначає газета.

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Нагадаємо: мешканці Венеції вже давно протестують проти заходу великих круїзних судів у порт міста. На думку противників масового туризму, кораблі-гіганти прискорюють руйнування фундаменту старовинного міста, побудованого на нестійких болотистих островах, та завдають значної шкоди довкіллю.