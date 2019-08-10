У Нью-Йорку з'явився безпілотний автобусний маршрут

На Бруклінській військово-морській верфі в Нью-Йорку запустили першу програму курсування безпілотного громадського транспорту. Шість автобусів-безпілотників доставлятимуть пасажирів у різні точки індустріального парку.

Планується, що вони перевозитимуть близько 500 осіб на день, за місяць повинно виходити понад 16 тисяч пасажирів, пише Design Boom.

У будні дні система працюватиме в безперервному циклі з 7:00 до 22:30 між доком і воротами "Камберленд". У вихідні дні безпілотні автобуси їздитимуть між доком і будівлею 77 за таким самим графіком.

Спочатку в автобусах перебуватимуть водій та оператор програмного забезпечення.

Цю ініціативу Бруклінська верф запустила в партнерстві з компанією Optimus Ride, яка спеціалізується на технологіях для автономної роботи транспортних засобів.

Фото: Optimus Ride