У Нью-Йорку з'явився безпілотний автобусний маршрут
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Укрінформ
На Бруклінській військово-морській верфі в Нью-Йорку запустили першу програму курсування безпілотного громадського транспорту. Шість автобусів-безпілотників доставлятимуть пасажирів у різні точки індустріального парку.
Планується, що вони перевозитимуть близько 500 осіб на день, за місяць повинно виходити понад 16 тисяч пасажирів, пише Design Boom.
У будні дні система працюватиме в безперервному циклі з 7:00 до 22:30 між доком і воротами "Камберленд". У вихідні дні безпілотні автобуси їздитимуть між доком і будівлею 77 за таким самим графіком.
Спочатку в автобусах перебуватимуть водій та оператор програмного забезпечення.
Цю ініціативу Бруклінська верф запустила в партнерстві з компанією Optimus Ride, яка спеціалізується на технологіях для автономної роботи транспортних засобів.
Фото: Optimus Ride