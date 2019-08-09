На Рівненщині надходження туристичного збору зросли майже на 300%

Надходження туристичного збору на Рівненщини зросли з початку цього року майже на 300 відсотків.

Про це повідомляє Головне управління Державної фіскальної служби в Рівненській області.

«Упродовж семи місяців цього року туристичний збір поповнив місцеву скарбницю області на 503,8 тис. грн, що на 320 тис. грн, або на 274,4% більше, ніж торік. Лідирує місцева громада Рівного, яка зібрала 241,4 тис. грн туристичного збору», - йдеться в повідомленні.

За словами заступника начальника Головного управління ДФС у Рівненській області Зої Хоній, адекватні ставки туристичного збору, визначені рішеннями органів місцевого самоврядування стануть суттєвим резервом для розвитку місцевих громад, створення сучасної інфраструктури та сервісу на Рівненщині.

Як повідомляв Укрінформ, з 1 січня цього року набули чинності новації щодо справляння туристичного збору. За новими правилами, ставка туристичного збору встановлюється за рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради ОТГ за кожну добу тимчасового розміщення особи у місцях проживання (ночівлі) у розмірі до 0,5% для внутрішнього туризму та до 5% для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи за одну добу тимчасового розміщення.