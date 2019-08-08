Мон-Сен-Мішель обмежив споживання води туристами

Влада французького муніципалітету Мон-Сен-Мішель вирішила обмежити споживання води туристами, які після прогулянки босоніж мали змогу мити ноги в спеціальних ванночках, встановлених біля підніжжя скелі, на якій розташоване всесвітньовідоме абатство.

Як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Franceinfo, через посуху керівництво префектури віддало розпорядження муніципалітетам скоротити споживання води. Мер Мон-Сен-Мішеля Янн Гальтон вирішив зробити це за рахунок туристів, перекривши водопостачання цих ванночок.

"У нас немає природної води для миття ніг, це питна вода. Вона дорога й коштує 30 тисяч євро", - сказав мер.

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Посадовець вважає, що ноги можна помити і в річці.

"Мільйони літрів води витрачаються на миття ніг, тому ми просимо туристів мити ноги прямо в річці Куенон, і так пісок повернеться в море", - зазначив мер.

Фото: france-voyage.com