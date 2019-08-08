Аеропорт "Київ" визнано найкращим за версією Routes Silk Road

Міжнародний аеропорт “Київ” ім. І. Сікорського став найкращим аеропортом за версією форуму Routes Silk Road 2019 у номінації серед летовищ, які обслуговують до 4 мільйонів пасажирів на рік.

Про це повідомляє пресслужба аеропорту “Київ” у Facebook.

"Міжнародний аеропорт “Київ” ім. І. Сікорського виграв у номінації “Аеропорти до 4 млн пасажирів” на щорічному міжнародному авіаційному форумі Routes Silk Road", - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що цьогоріч форум відбувався в столиці Казахстану - місті Нур-Султан - впродовж 15-17 липня. Участь у заході брали понад 270 делегатів із країн СНД, Центральної та Східної Європи, Близького Сходу й Центральної Азії.

"Протягом трьох днів було організовано понад 800 особистих зустрічей. Імениті й впливові функціонери авіаринку вирішували стратегічні питання, укладали угоди і визначали кращих", - додають в пресслужбі.

Крім того, повідомляється, що в межах Routes Silk Road 2019 відбулася конференція, на якій обговорили проблеми, що постають перед авіацією сьогодні й в майбутньому.

Як повідомлялося, пасажиропотік Міжнародного аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського за січень-липень 2019 року становив 1,59 млн осіб, що на 6% більше, як порівняти з аналогічним періодом минулого року.

Фото: Аеропорт "Київ"/ Facebook