Аеропорт "Київ" визнано найкращим за версією Routes Silk Road
Про це повідомляє пресслужба аеропорту “Київ” у Facebook.
"Міжнародний аеропорт “Київ” ім. І. Сікорського виграв у номінації “Аеропорти до 4 млн пасажирів” на щорічному міжнародному авіаційному форумі Routes Silk Road", - йдеться в повідомленні.
Також зазначається, що цьогоріч форум відбувався в столиці Казахстану - місті Нур-Султан - впродовж 15-17 липня. Участь у заході брали понад 270 делегатів із країн СНД, Центральної та Східної Європи, Близького Сходу й Центральної Азії.
"Протягом трьох днів було організовано понад 800 особистих зустрічей. Імениті й впливові функціонери авіаринку вирішували стратегічні питання, укладали угоди і визначали кращих", - додають в пресслужбі.
Крім того, повідомляється, що в межах Routes Silk Road 2019 відбулася конференція, на якій обговорили проблеми, що постають перед авіацією сьогодні й в майбутньому.
Як повідомлялося, пасажиропотік Міжнародного аеропорту "Київ" імені Ігоря Сікорського за січень-липень 2019 року становив 1,59 млн осіб, що на 6% більше, як порівняти з аналогічним періодом минулого року.
Фото: Аеропорт "Київ"/ Facebook