Туристи тимчасово не зможуть потрапити на "Запорізьку Січ"

Історико-культурний комплекс "Запорізька Січ" тимчасово буде недоступний для відвідування.

На території комплексу проводитимуть зйомки українського телесеріалу, повідомляє Туристично-інформаційний центр Запоріжжя в Facebook.

"В серпні на території історико-культурного комплексу "Запорозька Січ" будуть проводитися зйомки українського історико-пригодницького серіалу "Абсолютно брехлива історія". Він у легкій та цікавій формі розкаже про життя, побут та звичаї, що панували в Україні за козацьких часів. У цей час триває монтаж декорацій", – повідомили в ТІЦі.

У зв’язку з цим комплекс буде зачинено 7, 8, 9, 10 (після 13:00), 5, 12, 14, 16, 18, 21, 22, 26 серпня, в інші дні місяця комплекс працюватиме в звичайному режимі.

У ТІЦі також повідомили, що історико-культурний комплекс запрошує гостей відвідати Запорізьку Січ та оглянути вже знайомі виставки, а також нові деталі екстер’єру, що були спеціально змонтовані для процесу зйомок.