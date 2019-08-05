Запорізький аеропорт побив два рекорди

У липні летовище міста Запоріжжя побило два рекорди: відправило найбільшу за 11 років кількість пасажирів, а також зафіксована найбільша кількість літако-вильотів.

Про це пресслужба КП “Міжнародний аеропорт “Запоріжжя” повідомила на сторінці в Facebook.

“Аеропорт у липні побив ще два рекорди. По-перше, за останні 11 років, із 2008 року, коли почали вести систематичний збір статистичних даних, крізь запорізьку повітряну браму за другий літній місяць було відправлено найбільшу кількість пасажирів ‒ майже 25,5 тисяч осіб. По-друге, в цьому ж місяці зафіксована найбільша кількість літако-вильотів ‒ 356”, - йдеться в повідомленні.

Також в аеропорту підбили підсумки діяльності підприємства за сім місяців цього року. У 2019 році через повітряні ворота міста пройшло понад 280 тисяч пасажирів.

“Загалом приріст пасажиропотоку, як порівняти з минулим роком, становить майже 27%. Найбільша частка пасажирів припадає на міжнародні перельоти ‒ 214 тисяч, вона збільшилась на 28%. Минулого року послугами аеропорту Запоріжжя скористались 167 тисяч осіб. На внутрішньому секторі приріст складає 22%, кількість пасажирів зросла із 55,5 тисяч у 2018 році до 68 тисяч у нинішньому”, - говорять у КП.

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Загалом запорізький аеропорт у липні збільшив показники, як порівняти з 2018 роком, на 13%, до 51 тисячі пасажирів. На міжнародних авіалініях було перевезено понад 40 тисяч пасажирів, на внутрішніх ‒ майже 11 тисяч. Торік ці цифри становили 37 тисяч для міжнародного трафіку та 8 тисяч для внутрішнього.