Шрі-Ланка скасувала оплату за візи для українців

З 1 серпня уряд Шрі-Ланки скасував оплату за візу для громадян 48 країн, серед них і для українців.

Про це повідомляє Lowcost Avia.

"Від сьогодні, з 1 серпня 2019 року, уряд Шрі-Ланки скасував оплату за візу для громадян 48 країн, серед них і для українців! Отже, тепер отримання візи по прибуттю в аеропорт (на термін до 30 днів) буде безкоштовним! Раніше українці змушені були платити за візу в аеропорту приблизно $40", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається також, що оплату за візу скасували на наступні 6 місяців, після чого уряд Шрі-Ланки оцінить ефективність цієї програми.