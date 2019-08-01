Шрі-Ланка скасувала оплату за візи для українців
Укрінформ
З 1 серпня уряд Шрі-Ланки скасував оплату за візу для громадян 48 країн, серед них і для українців.
Про це повідомляє Lowcost Avia.
"Від сьогодні, з 1 серпня 2019 року, уряд Шрі-Ланки скасував оплату за візу для громадян 48 країн, серед них і для українців! Отже, тепер отримання візи по прибуттю в аеропорт (на термін до 30 днів) буде безкоштовним! Раніше українці змушені були платити за візу в аеропорту приблизно $40", - йдеться у повідомленні.
Зазначається також, що оплату за візу скасували на наступні 6 місяців, після чого уряд Шрі-Ланки оцінить ефективність цієї програми.