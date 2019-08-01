Круїзні лайнери повернуться до Одеси - очільник порту

Міжнародні круїзні компанії поновлять у 2020 році суднозаходи з туристами до Одеси - адміністрація морпорту вже має 11 заявок.

Про це повідомляє пресслужба Одеського порту з посиланням на очільника адміністрації гавані Ігоря Ткачука.

"Круїзний бізнес дуже чутливий до будь-яких змін щодо безпеки пасажирів. Крім того, лінії планують розклад на кілька років вперед. І ось зараз можу сказати, що "білі пароплави" вже почали повертатися в наше місто. На цей рік заплановано два суднозаходи. Однак через поломки британське судно Aegean Odyssey не зайшло в наш порт, як це планувалося в травні. Очікуємо на прибуття цього судна наприкінці сезону - в жовтні. Зате на 2020 рік вже отримано 11 заявок на суднозаходи круїзних лайнерів", - зазначив Ткачук під час скайп-конференції АМПУ.

За його словами, у 2021 році планується 10 суднозаходів до Одеси, а на 2022 - поки що подано дві заявки.

Керівник морпорту додав, що у червні відбулося вручення нагород Mare Nostrum MedCruise Awards у межах традиційного Тижня судноплавства в Генуї. У номінації "Кращий порт Чорноморського регіону" авторитетне журі присудило нагороду Одеському порту.

Очільник служби круїзної інфраструктури та зовнішніх зв'язків порту Ігор Панченко уточнив, що в поточному році планується 15 заходів до Одеси річкових круїзників "Червона Рута" та "Вікінг-Сінеус".

"Станом на 31 липня пасажирський термінал вже обслужив 8 заходів річковиків. У 2020 році Одеський порт теж розраховує на прийом такої ж кількості суден типу "ріка-море", - сказав Панченко.