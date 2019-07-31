Коломия обрала собі «Смачну візитівку»

У прикарпатській Коломиї провели конкурс «Смачна візитівка», щоб віднайти кулінарний бренд міста. Ним стала начинка по-коломийськи з томленим м’ясом, яку пропонуватимуть в усіх закладах харчування міста, на місцевих ярмарках і фестивалях.

Про це повідомляє Коломийська міська рада в Facebook.

«Конкурс «Смачна візитівка» покликаний віднайти автентичну страву, яка буде коронним блюдом нашого міста. … Журі одностайно обрало переможцем начинку від «Villa Famalia». Відтепер начинка по-коломийськи із томленим м’ясом – це традиційна страва Коломиї. Її рецепт буде запатентовано і авторське право буде належати коломийській громаді в особі міської ради. Вона буде пропонована до введення в меню усіх закладів харчування нашого міста, а також буде продаватися на ярмарках, фестивалях», - йдеться в повідомленні.

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За їхньою інформацією, в конкурсі «Смачна візитівка» взяли участь чотири страви: «Geneza» запропонувала банош в беконі з бриндзою під назвою «Коломийська традиція», а також зупу з буряковим тістом, «Villa Famalia» - начинку із томленим м’ясом, а колиба «У вуйка Василя» - вже традиційну для їхнього меню зупу по-коломийськи та печеню по-домашньому.

Переможці конкурсу «Villa Famalia» отримали 5 тис. грн премії.

Кулінарний бренд Коломиї вперше представлять 21 вересня на гастрономічному фестивалі міста.