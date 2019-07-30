МОЗ не рекомендує купатися на одному з пляжів Одеси

Фахівці державної установи «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України», що провели аналіз проб морської води вздовж узбережжя Одещини, оприлюднили висновки: вода біля 21 із 22 пляжів відповідає гігієнічним вимогам.

Про це повідомляє пресслужба ДУ «Одеський обласний лабораторний центр МОЗ України».

"За результатами моніторингових лабораторних досліджень за станом якості морської води в місцях масового відпочинку відібрані проби у визначених точках на 22 пляжах м.Одеси і Білгород-Дністровського, Татарбунарського, Кілійського, Овідіопольського, Лиманського районів. Всі проби відповідають гігієнічним вимогам, окрім води біля пляжу в Одесі на 13 ст. Великого Фонтана", - йдеться у повідомленні.

Температура води біля узбережжя Одеси станом на 30 липня становить 24°C.

Раніше за деякими показники не відповідала нормативним вимогам морська вода біля пляжу "Лузанівка".

В Одесі морську воду відбирають для досліджень проб у контрольних точках поряд з пляжами "Лузанівка", "Ланжерон", "Відрада", "Дельфін", "Аркадія", "Чайка", "Курортний" та "Золотий берег".