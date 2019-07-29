Мінрегіон розробляє зміни до держбуднорм про безбар’єрний простір на пляжах

У Мінрегіоні розробляють зміни до Державних будівельних норм (ДБН) щодо благоустрою, згідно з якими громадські пляжі мають бути облаштовані відповідно до потреб людей з інвалідністю, людей похилого віку та батьків із маленькими дітьми.

Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе в Facebook.

“З 1 квітня в дію вступив новий ДБН “Інклюзивність будівель і споруд”, який запровадив створення обов’язкового безбар’єрного простору у всіх громадських місцях. У новому ДБН щодо благоустрою хочемо прописати ці та інші конкретні вимоги до облаштування таких доступних вигод на пляжах, щоб комфортно було кожному”, - зазначив він.

Парцхаладзе додав, що українські пляжі мають бути облаштовані спеціальними спусками у воду та зручними пандусами, доріжками та окремими зонами для безпечного купання, де могли би плавати люди з інвалідністю, люди похилого віку, батьки з маленькими дітьми.

За словами Парцхаладзе, облаштовувати громадські пляжі зазначеними об’єктами буде необхідно під час їхньої реконструкції чи проєктуванні.