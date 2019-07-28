Лицарські бої, лучники та козацька каша: замок на Тернопільщині відзначає свято

У містечку Скалат на Тернопільщині розпочалося свято місцевого 400-річного замку.

Про це з місця події повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Замку у Скалаті – майже чотириста років. Тут збереглися і давні вежі, й старі мури та підземелля. Він – одне із улюблених історичних місць Тернопільщини, яке часто відвідують туристи. Тож, аби ще більше привернути увагу до цього та інших старовинних замків краю, яких у нас понад 30, і проводимо свято", - наголосив у розмові з кореспондентом агентства генеральний директор Національного заповідника "Замки Тернопілля" Анатолій Маціпура.

У програмі свята замку - містечко майстрів народного промислу, лицарські бої, показові виступи лучників, козацька каша, виставка стрілецької зброї, спортивні змагання.

Завершиться свято пізно увечері великим гала-концертом за участю заслуженого академічного Буковинського ансамблю пісні і танцю імені Андрія Кушніренка з Чернівців, переможців четвертого міського дитячо-юнацького фестивалю-конкурсу української пісні "Солоспіви Скалататського замку", оркестру з польського міста Гижне.