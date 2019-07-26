На Львівщині влаштують табір-резиденцію для порятунку замку в Тартакові

У Сокальському районі Львівщини 27 липня розпочнеться восьмиденний волонтерський табір-резиденція для порятунку старовинного замку в селищі Тартаків.

Про це повідомила прес-служба Львівської облдержадміністрації.

"Вісім днів (27 липня - 3 серпня) у смт Тартаків триватиме волонтерський ревіталізаційний освітньо-культурний табір-резиденція, в межах якого відбудуться панельні дискусії, майстер-класи, лекції та тренінги. Упродовж третього-шостого днів триватимуть роботи із впорядкування території та об’єкта за участі головних архітекторів районів і міст обласного значення Львівщини, а також відбудеться дискурс із пристосування пам’ятки", - йдеться в повідомленні.

Як розповіла директор департаменту архітектури та розвитку містобудування ЛОДА Оксана Ткачук, замок в Тартакові - один із тих, що перебувають у концесії. Під час табору обговорюватиметься питання щодо підходу до пам’яток, що руйнуються: зберігати те, що є, чи відновлювати сучасними методами. Окрім того, напрацьовуватимуться варіанти пристосування таких будівель. Також обговорюватимуться проблематика відновлення історичних пам’яток, шляхи популяризації української культурної спадщини за кордоном та способи розпочати й монетизувати соціальний проект.

Фото: loda.gov.ua