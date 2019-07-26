SkyUp у жовтні запустить три нові рейси

З жовтня 2019 року авіакомпанія SkyUp Airlines розпочне здійснювати рейси з Києва до Харкова та Запоріжжя, а також зі Львова до Харкова.

Про це повідомляє пресслужба перевізника.

"Український лоукостер SkyUp Airlines запускає три нові внутрішні рейси. Відтак літати доступно можна з Києва до Харкова й Запоріжжя та зі Львова до Харкова, а маршрут Київ-Львів збільшує свою частоту", - йдеться в повідомленні.

Літати за напрямком Харків-Львів SkyUp розпочне з 17 жовтня, Київ-Харків — з 25 жовтня, Київ-Запоріжжя — з 28 жовтня.

Також перевізник планує з жовтня 2019 року збільшити частоту польотів за напрямком Київ-Львів: із 17 до 26 жовтня 2019 року рейси здійснюватимуться двічі на тиждень, а з 27 жовтня — чотири рази.