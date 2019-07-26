Періс Хілтон придбає курорт на Закарпатті

Американська актриса і спадкоємиця найбільшої в світі мережі готелів планує провести в Україні конкурс краси світового масштабу.

Команда Періс Хілтон вже кілька тижнів веде діалог щодо придбання українського комплексу «Деренівська Купіль», який знаходиться в передгір'ї Карпат в 20 кілометрах від Ужгорода. Про це повідомляє Укрінформ.

Сторони близькі до компромісу, але поки що обговорюють деталі угоди. Очікується, що вона повинна бути закрита до кінця літа. А в майбутньому році з подачі Періс «Деренівська Купіль» повинна прийняти один з найпопулярніших міжнародних конкурсів краси.

За нашою інформацією, вперше про цей курорт американська актриса і модель дізналася навесні минулого року, коли виступала на відкритті готелю у Львові. До Львова Хілтон прилітала разом зі своїм бойфрендом Крісом Зілка, дідусь якого народився в Україні. Тоді і виникла ідея про інвестування в українську індустрію розваг. У листопаді 2018 року Періс розлучилася з Крісом. Але не з ідеєю покупки комплексу.

«Деренівська Купіль» знаходиться в урочищі Деренівка і пропонує гостям 130 сучасних номерів в готельно-оздоровчому комплексі «Ірис» з аква-зоною, розважальним центром і SPA-комплексом «Срібні Терми». Фішка комплекса - дендропарк з колекцією в 5 тисяч насаджень і цілюща вода (поруч відкритий завод мінеральних вод).