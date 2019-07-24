Стартує проєкт «52 вікенди на Івано-Франківщині»

На Прикарпатті розпочинають туристичний проєкт «52 вікенди на Івано-Франківщині».

Про це повідомляє пресслужба Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

«З метою підтримки розвитку внутрішнього туризму, популяризації туристичних локацій області управління міжнародного співробітництва, євроінтеграції, туризму та інвестицій облдержадміністрації розпочинає проект «52 вікенди на Івано-Франківщині», - йдеться в повідомленні.

До проєкту планують залучити суб’єктів туристичної діяльності області (туристичні фірми, гідів, провідників, музеї, туристично-інформаційні центри) та всіх, хто займається внутрішнім туризмом на Прикарпатті.

Інформацію про ексклюзивні тури та продукти обіцяють розмістити на головному туристичному сайті Івано-Франківської області.