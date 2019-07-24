Наявність громадських вбиралень на українських пляжах та в парках стане обов’язковою - Парцхаладзе
Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Лев Парцхаладзе в Facebook.
“Зараз Мінрегіон переглядає застарілі будівельні норми щодо благоустрою. Одна з пропозицій змін у ДБН - обов’язкове облаштування сучасних вбиралень і в достатній кількості у всіх парках, на пляжах та інших рекреаційних зонах. Наприклад, проектувати їх через кожні 700 метрів”, - зазначив Парцхаладзе.
Він додав, що будувати громадські вбиральні в парках та на пляжах будуть із дотриманням норм інклюзивності, таких як облаштування спеціальних універсальних кабін для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп і проектування сповивальних столиків для немовлят.
Також, за словами Парцхаладзе, громадські вбиральні будуть облаштовані не біотуалетами, а вакуумними санвузлами.