Туристи не зможуть покататися вулицями Рима в кінному екіпажі

Влада столиці Італії заборонила кінним екіпажам рухатися проїжджою частиною. За це виступали зоозахисники та водії.

Відтепер туристи зможуть покататися у візку лише на території парку або історичної вілли, повідомляє 34travel.

Обмеження запроваджують для того, щоб екіпажі не заважали пересуватися містом пішоходам, велосипедистам і водіям. Для коней це теж добре: вони менше стресуватимуть через жвавий рух і літню спеку.

Активісти вважають, що боттічелле потрібно заборонити як явище: для катання на конях, на їхню думку, годиться лише сільська місцевість. Міська влада згодна з цією позицією, але підкреслює, що заборону необхідно запроваджувати поступово – щоб люди, зайняті в цьому бізнесі, змогли знайти інше ремесло. Кучерам вже запропонували безкоштовно навчитися водити таксі.