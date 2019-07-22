Туристи в Києві можуть поспостерігати за партією мінішахістів
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Укрінформ
Мініатюрний пам'ятник київським шахістам встановили в столичному парку Шевченка в межах туристичного проєкту "Шукай!".
Про це повідомила автор проєкту Юлія Бевзенко на своїй сторінці в Facebook.
"Дев'ятнадцята. Встановили й урочисто відкрили скульптуру, присвячену шахістам у парку Шевченка", - написала Бевзенко.
Скульптор мініатюрної атракції - Ольга Колесник.
Як і в інших мініпам'ятників, у "Київських шахістів" є прикмета: "Потреш мене і зробиш хід конем".
Знайти скульптурку можна в парку Шевченка, там, де грають у шахи 50 років.
Фото: Даша Щастя