Туристи в Києві можуть поспостерігати за партією мінішахістів

Мініатюрний пам'ятник київським шахістам встановили в столичному парку Шевченка в межах туристичного проєкту "Шукай!".

Про це повідомила автор проєкту Юлія Бевзенко на своїй сторінці в Facebook.

"Дев'ятнадцята. Встановили й урочисто відкрили скульптуру, присвячену шахістам у парку Шевченка", - написала Бевзенко.

Скульптор мініатюрної атракції - Ольга Колесник.

Як і в інших мініпам'ятників, у "Київських шахістів" є прикмета: "Потреш мене і зробиш хід конем".

Знайти скульптурку можна в парку Шевченка, там, де грають у шахи 50 років.

Фото: Даша Щастя